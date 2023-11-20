Лидер Эквадора поздравил Милея с победой на президентских выборах в Аргентине

Гильермо Лассо отметил, что для демократий Латинской Америки наступило "хорошее время"

ГАВАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо поздравил возглавляющего Либертарианскую партию Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах президента страны и назвал исход голосования "хорошим временем для демократий" в регионе.

"Аргентинцы выбрали Хавьера Милея своим новым президентом в ходе демократического процесса. Правительство Эквадора поздравляет избранного президента и желает ему величайших успехов, чтобы он смог решить насущные проблемы своей страны и принять наиболее подходящие решения, улучшающие качество жизни аргентинцев. Это хорошее время для демократий Латинской Америки", - написал глава государства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в воскресенье министр экономики Аргентины Серхио Масса поздравил своего соперника на президентских выборах Милея, не поддерживающего присоединение страны к БРИКС, с победой. Заявление политик сделал до официального объявления результатов голосования.