20 ноября, 01:34

Совет национальной безопасности Южной Кореи обсудил подготовку к запуску спутника КНДР

В ходе заседания постоянные члены СНБ решили укреплять готовность ВС республики дать немедленный ответ на провокации со стороны Северной Кореи

СЕУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея провел заседание для обсуждения подготовки КНДР к запуску разведывательного спутника. Об этом сообщила администрация южнокорейского президента.

На совещании постоянных членов СНБ председательствовал начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ён. В нем приняли участие министр иностранных дел Пак Чин, министр объединения Ким Ён Хо, министр обороны Син Вон Сик, глава южнокорейской разведки Ким Гю Хён.

"Постоянные члены СНБ подтвердили межведомственную готовность в сфере безопасности, решили еще более укреплять готовность вооруженных сил дать немедленный и эффективный ответ на любые провокации Северной Кореи", - говорится в сообщении. Власти Южной Кореи отметили необходимость обеспечения полной безопасности на то время, пока президент будет в заграничной поездке. 20 ноября президент Юн Сок Ёль отправится с государственным визитом в Великобританию, а 23 ноября посетит Париж.

В Сеуле заявили, что будут принимать все необходимые меры в тесном сотрудничестве с США в ответ на возможность запуска разведывательного спутника или баллистической ракеты средней дальности.

Накануне в эфире телеканала KBS1 министр обороны Республики Корея Син Вон Сик сообщил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею. 30 ноября будет запущен первый южнокорейский военный спутник на ракете Falcon 9 компании SpaceX с американской базы Ванденберг. В понедельник Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея потребовал от КНДР немедленно остановить подготовку к запуску. 

Теги:
КНДРРеспублика Корея
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