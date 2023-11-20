20 ноября, 02:46
Палестино-израильский конфликт

Сектор Газа покинула очередная группа канадцев

В нее вошли 84 гражданина страны и члены их семей

ОТТАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Еще одна группа канадских граждан была эвакуирована из сектора Газа. Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.

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"Еще одна группа из 84 канадцев и членов их семей покинули сегодня [19 ноября] [сектор Газа] через контрольно-пропускной пункт "Рафах" [на границе Египта и анклава]", - написала она в соцсети Х (ранее Twitter). Таким образом, из сектора Газа были эвакуированы уже около 400 канадцев.

Ранее Оттава вывезла из Тель-Авива более 1,6 тыс. канадцев. Еще 45 канадцев на автобусах смогли покинуть территорию Западного берега реки Иордан. 

Теги:
КанадаПалестино-израильский конфликтЖоли, Мелани
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