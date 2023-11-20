СМИ: окружение Макрона раскололось из-за ситуации на Ближнем Востоке

По данным радиостанции Europe 1, в администрации французского лидера "царит атмосфера сведения счетов и борьбы кланов"

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон может пойти на кадровые перестановки в связи с расколом в своей команде из-за палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее данным, в администрации французского лидера "царит атмосфера сведения счетов и борьбы кланов". При этом противоречия чувствуются "на всех уровнях".

Как указала радиостанция со ссылкой на одного из советников Макрона, конфликт Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС "привел к глубокому расколу внутри президентской команды, некоторые сотрудники перестали разговаривать друг с другом".

При этом радиостанция допускает, что в связи с возникшими противоречиями французский президент может решиться на кадровые перестановки.

Ранее Макрон в ходе разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом осудил "насилие в отношении мирных палестинцев". Он подчеркнул, что требует от израильских властей положить этому конец, и после разговора с Аббасом поднял эту тему в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В то же время французский лидер указал на отсутствие осуждения со стороны палестинской администрации под руководством Аббаса нападения боевиков ХАМАС на израильские территории 7 октября.