Движение ХАМАС заявило, что с 7 октября в Газе погибли не менее 5,5 тыс. детей

Еще более 1,8 тыс. несовершеннолетних лиц все еще числятся пропавшими без вести

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 5 500 детей погибли в секторе Газа с 7 октября.

Об этом говорится в заявлении радикального палестинского движения ХАМАС, размещенном в его Telegram-канале.

Согласно тексту, еще более 1 800 несовершеннолетних лиц все еще числятся пропавшими без вести после обстрелов со стороны израильских ВС. Также отмечается, что 80% из 30 000 человек, пострадавших в Газе в результате военных действий, - женщины и дети.

Движение обратилось к ООН с призывом защитить детей Газы и "предпринять серьезные действия", чтобы остановить их "массовые убийства". ХАМАС также потребовало внесения Израиля в "список позора" - нарушителей прав детей. В движении заверили, что Израилю не удастся запугать палестинцев и "сломить их волю к сопротивлению".