СМИ сообщили о гибели восьми эвакуированных из "Аш-Шифы" младенцев

По данным телеканала Al Hadath, они родились недоношенными

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь младенцев, которых ранее эвакуировали из больницы "Аш-Шифа" на севере Газы, погибли. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Минздраве анклава.

По его данным, все восемь погибших детей родились недоношенными. Информации о том, что стало причиной смерти младенцев, не приводится.

19 ноября руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут заявил, что по меньшей мере 31 недоношенный младенец эвакуирован из больницы "Аш-Шифа". Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что вывоз детей из медучреждения осуществлялся совместно с Всемирной организацией здравоохранения и Управлением верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам. Детей планировалось сначала перевезти на юг анклава, а потом переправить в Объединенные Арабские Эмираты для оказания им медицинской помощи.