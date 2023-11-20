20 ноября, 11:12,
обновлено 20 ноября, 11:47
Палестино-израильский конфликт

СМИ: президент Ирана призвал лидеров 50 стран оказать давление на Израиль

Послание Эбрахима Раиси адресовано в том числе президенту РФ и председателю КНР

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси направил письмо лидерам 50 стран с призывом оказать давление на Израиль с тем, чтобы тот прекратил свои атаки на сектор Газа. Об этом сообщило агентство IRNA.

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По его данным, послание Раиси адресовано в том числе президенту РФ и председателю КНР, а также лидерам Иордании, Казахстана, Кении, Турции и ЮАР. Раиси призвал адресатов письма к единству и координации, чтобы в результате принудить Израиль к прекращению огня в Газе.

"Наши страны должны использовать все доступные им рычаги давления, включая приостановку торгового и политического взаимодействия с Израилем. Это поможет нам внести больший вклад в прекращение преступлений израильтян в Газе", - приводит IRNA выдержку из письма Раиси.

11 ноября президент Ирана, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде, призвал исламские страны разорвать экономические отношения с Израилем, а также ввести санкции в отношении еврейского государства, в том числе эмбарго на импорт нефти. 

Теги:
ИранПалестинаРоссияКитайПалестино-израильский конфликтИзраильРаиси, Эбрахим
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