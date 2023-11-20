20 ноября, 11:37
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ задержал на Западном берегу 16 палестинцев, включая высокопоставленного хамасовца

Всего с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1,8 тыс. палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 16 разыскивавшихся по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев, в том числе двух сторонников ХАМАС, один из которых является высокопоставленным активистом этого правящего в секторе Газа радикального движения. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Ночью силовики действовали по всему Западному берегу и задержали 16 разыскиваемых лиц, двое из которых являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в одной из деревень в центральной части Западного берега был задержан "высокопоставленный активист террористической организации ХАМАС Тарек Абдулла Ахмед Салем".

Всего с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1,8 тыс. палестинцев, в том числе 1,1 тыс. сторонников ХАМАС, добавили военные. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация