ЦАХАЛ задержал на Западном берегу 16 палестинцев, включая высокопоставленного хамасовца

Всего с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1,8 тыс. палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 16 разыскивавшихся по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев, в том числе двух сторонников ХАМАС, один из которых является высокопоставленным активистом этого правящего в секторе Газа радикального движения. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью силовики действовали по всему Западному берегу и задержали 16 разыскиваемых лиц, двое из которых являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в одной из деревень в центральной части Западного берега был задержан "высокопоставленный активист террористической организации ХАМАС Тарек Абдулла Ахмед Салем".

Всего с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1,8 тыс. палестинцев, в том числе 1,1 тыс. сторонников ХАМАС, добавили военные.