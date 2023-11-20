В индонезийской больнице в Газе укрылись более 2 тыс. перемещенных лиц

Главврач медучреждения Марван ас-Султан сообщил, что среди пациентов и врачей наблюдается паника после израильских ударов

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. перемещенных лиц в настоящее время спасаются от обстрелов в индонезийской больнице на севере сектора Газа. Об этом сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera главврач медучреждения Марван ас-Султан.

"Больница переполнена после того, как перемещенные лица укрылись там, спасаясь от бомбардировок", - отметил он. "В больнице находятся 700 раненых и более 2 тыс. перемещенных лиц", - уточнил ас-Султан. По словам главврача, среди пациентов и врачей наблюдается паника после израильских ударов. В медучреждении работает только один генератор, который используется для обеспечения электроэнергией отделения интенсивной терапии.

В ночь на понедельник канал Al Jazeera сообщил, что в израильская артиллерия ведет интенсивный обстрел индонезийской больницы. По сведениям ливанского телеканала Al Mayadeen, жертвами ударов стали по меньшей мере 12 человек. Как утверждалось, полностью уничтожено операционное отделение больницы, несколько пациентов и врачей получили ранения.