20 ноября, 13:51
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Индонезии назвала обстрел индонезийской больницы нарушением международного права

Как заявила Ретно Марсуди, страна "самым решительным образом осуждает" нападение Израиля на медучреждение

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что обстрел индонезийской больницы в секторе Газа является явным нарушением международного права. Об этом сообщается на сайте МИД Индонезии.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Индонезия самым решительным образом осуждает нападение Израиля на индонезийскую больницу в Газе, в результате которого погибло множество мирных жителей. Это нападение является явным нарушением международного гуманитарного права", - заявила Марсуди.

"У МИД все еще потеряна связь с тремя гражданами Индонезии, которые были волонтерами в индонезийской больнице. Я лично связалась с БАПОР в Газе, чтобы узнать о ситуации в индонезийской больнице, и получила ответ, что БАПОР в настоящее время не может связаться ни с кем в больнице. Я также пыталась связаться с ВОЗ и МКК, но не получила ответа. Я продолжу попытки связаться с различными сторонами, чтобы получить информацию об индонезийской больнице и трех индонезийских гражданах", - также отметила глава МИД.

В ночь на 20 ноября канал Al Jazeera сообщил, что в израильская артиллерия ведет интенсивный обстрел индонезийской больницы. По сведениям ливанского телеканала Al Mayadeen, жертвами ударов стали по меньшей мере 12 человек. Как утверждалось, полностью уничтожено операционное отделение больницы, ряд пациентов и врачей получили ранения. 

Теги:
ИндонезияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМарсуди, Ретно
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация