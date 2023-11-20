Глава МИД Индонезии назвала обстрел индонезийской больницы нарушением международного права

Как заявила Ретно Марсуди, страна "самым решительным образом осуждает" нападение Израиля на медучреждение

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что обстрел индонезийской больницы в секторе Газа является явным нарушением международного права. Об этом сообщается на сайте МИД Индонезии.

"Индонезия самым решительным образом осуждает нападение Израиля на индонезийскую больницу в Газе, в результате которого погибло множество мирных жителей. Это нападение является явным нарушением международного гуманитарного права", - заявила Марсуди.

"У МИД все еще потеряна связь с тремя гражданами Индонезии, которые были волонтерами в индонезийской больнице. Я лично связалась с БАПОР в Газе, чтобы узнать о ситуации в индонезийской больнице, и получила ответ, что БАПОР в настоящее время не может связаться ни с кем в больнице. Я также пыталась связаться с ВОЗ и МКК, но не получила ответа. Я продолжу попытки связаться с различными сторонами, чтобы получить информацию об индонезийской больнице и трех индонезийских гражданах", - также отметила глава МИД.

В ночь на 20 ноября канал Al Jazeera сообщил, что в израильская артиллерия ведет интенсивный обстрел индонезийской больницы. По сведениям ливанского телеканала Al Mayadeen, жертвами ударов стали по меньшей мере 12 человек. Как утверждалось, полностью уничтожено операционное отделение больницы, ряд пациентов и врачей получили ранения.