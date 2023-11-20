СМИ: старший советник Госдепа прибыл в Израиль для предотвращения войны с Ливаном

По информации Axios, Белый дом пока это не прокомментировал

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн прибыл в Израиль для переговоров с израильскими властями для предотвращения войны с Ливаном. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, Хохштейн прибыл в Израиль после очередного дня обостряющихся стычек между шиитским движением "Хезболлах" и израильскими силами на границе Ливана и Израиля. Ожидается, что Хохштейн встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером, начальником Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, сообщил порталу израильский чиновник.

Белый дом пока не прокомментировал эту информацию, пишет Axios.