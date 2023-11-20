20 ноября, 17:05
Палестино-израильский конфликт

Мэр Вены заявил о готовности города принять на лечение младенцев из Газы

Михаэль Людвиг сообщил, что для этого уже организована работа венских больниц

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Медицинские учреждения столицы Австрии готовы принять младенцев из сектора Газа, нуждающихся в интенсивной терапии. Соответствующее заявление сделал бургомистр Вены Михаэль Людвиг.

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"Город Вена готов принять младенцев из сектора Газа, нуждающихся в интенсивной медицинской помощи. Для этого уже организована работа венских больниц. Гуманность всегда занимает центральное место в Вене. Особенно когда речь идет о нуждающихся детях", - написал Людвиг в соцсети X (ранее Twitter).

Людвиг представляет оппозиционную Социал-демократическую партию Австрии (СДПА). Руководство австрийских социал-демократов поддержало Израиль после нападения ХАМАС 7 октября, в то время как ряд членов молодежных организаций партии выступили за Палестину и приняли участие в пропалестинских демонстрациях. СДПА исключила из своих рядов несколько членов левого крыла политической силы, отказавшихся дистанцироваться от поддержки ХАМАС и прекратить критику действий Израиля в секторе Газа. 

Теги:
АвстрияПалестинаПалестино-израильский конфликт
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