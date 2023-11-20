20 ноября, 16:26

Финляндия начала строить заграждения на КПП "Салла" на границе с Россией

Газета Iltalehti ранее сообщила, что власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на 22 ноября

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники финской погранслужбы Лапландии начали строить временные заграждения на КПП "Салла" на границе с Россией. Об этом сообщается на странице погранслужбы в соцсети X (ранее Twitter).

"На КПП "Салла" прибыла официальная служба поддержки Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы", - говорится в сообщении.

Финская газета Iltalehti сообщила ранее в понедельник со ссылкой на источники, что власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Так, по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко сожалеет в связи с возможным решением Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. 

Теги:
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