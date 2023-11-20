Посол Израиля в РФ сообщил, что израильская сторона на КПП "Рафах" не присутствует

По словам Александра Бен Цви, там происходит взаимодействие между Египтом и ХАМАС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Представителей Израиля нет на КПП "Рафах". Там происходит взаимодействие между Египтом и ХАМАС, заявил в разговоре с ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Израильского присутствия на КПП "Рафах" нет. Это с одной стороны Египет, с другой стороны ХАМАС. Египет очень тщательно проверяет всех, кто проходит. У них свои соображения насчет ХАМАС", - сказал он, отвечая на вопрос о процессе эвакуации россиян и граждан других стран через КПП "Рафах".

По словам посла, многие российские граждане уже вышли из сектора Газа. "Всего было на списке 7 тыс., примерно. 7 тыс. граждан всех стран. Из них Египет пропускает в день 600-650 человек. Иногда были дни, где пропустили 250 российских граждан. Был день, в который пропустили 12. Я не знаю, как они это определяют. Это не совсем от нас зависит. Списки они получили, насколько я знаю. Я могу сказать в общих чертах. Кроме того, что это 7 тыс. на очереди, не каждый день ХАМАС позволяет открыть этот КПП с своей стороны. Нас там нет", - добавил Бен Цви.

По его словам, иногда ХАМАС "по своим причинам" может перекрыть КПП, в такие дни "очередь не сокращается и время ожидания увеличивается для всех".

Ранее в МИД РФ сообщали, что эвакуация оставшихся в секторе Газа российских граждан и членов их семей планируется в ближайшие дни.