КПП на "дороге жизни": как работает спасительный погранпереход на границе сектора Газа

Десятки нагруженных гуманитарной помощью фур образовали плотный коридор, ведущий к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе Египта и заблокированного Израилем палестинского сектора Газа. Этот погранпереход стал единственным шансом на спасение многих жизней, поставленных под угрозу в результате нового витка ближневосточного конфликта.

С самого утра на КПП, расположенном фактически посреди пустыни в северной части Синайского полуострова, начинается движение. К его открытию, которое обычно приходится на 9–10 часов утра по местному времени (10–11 мск), с египетской стороны начинают стекаться автомобили: подъезжают машины скорой помощи, сотрудники международных организаций, иностранные дипломаты и журналисты. Территория вокруг блокпоста, охраняемая армией Египта, становится похожа на большой зал ожидания. Справа, у выстроенных в три ряда машин скорой помощи, дежурят египетские врачи, готовые в любой момент встретить группы раненых палестинцев, прибывающих из анклава. Слева организована стоянка для транспорта иностранных оперативных групп, которые занимаются вывозом из зоны боевых действий своих граждан. В общей сложности сотни человек не сводят глаз с больших железных ворот блокпоста и следят за сигналами сотрудников погранперехода, которые в любой момент могут вызвать встречать кого-то из перешедших границу или сообщить о них какую-то информацию.

Помощь простаивает у границы

"Рафах" — единственный погранпереход на границе с сектором Газа, который находится под контролем арабской страны: на египетской стороне он осуществляется Управлением общей разведки и национальной безопасности, его безопасность обеспечивают силы египетской армии и полиции. Израиль не имеет прямого контроля над КПП, но поддерживает координацию с египетскими властями. Как рассказали корреспонденту ТАСС на КПП, изначально этот погранпереход был предназначен только для передвижения людей и лишь после 7 октября под давлением исключительных обстоятельств нынешней палестино-израильской эскалации египетским властям пришлось реорганизовать его работу, чтобы сделать возможным проезд грузовиков, бензовозов и других транспортных средств.

© Дарья Вавилина/ ТАСС

Въезд и выезд в обоих направлениях осуществляется через одни ворота. Буквально в 100 м от них есть еще одни. Представитель египетского общества Красного Креста Махмуд Амиш рассказал корреспонденту ТАСС, что через них грузовики с гуманитарной помощью проезжают для досмотра на КПП "Низания", расположенный в 50 км от Рафаха, где их тщательно проверяют сотрудники израильских сил безопасности. Именно этот момент является препятствием к их безотлагательной отправке в сектор Газа. Грузовики с баннерами гуманитарных организаций, в том числе египетских — с огромными портретами президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, — по несколько дней ожидают своей очереди на въезд в анклав. "Они ожидают, когда им разрешат проехать на досмотр, затем они возвращаются на "Рафах", чтобы проследовать в Газу", — пояснил Амиш. По его словам, египетская сторона получает от израильской информацию "день в день" и точно неизвестно, скольким фурам удастся проехать в течение дня. "Гуманитарная помощь простаивает из-за Израиля", — подчеркнул представитель египетского Красного Креста.

За время пребывания корреспондента ТАСС на КПП из ворот на блокпосте выехали несколько фур, разгрузившихся на палестинской стороне, под ликующие возгласы всех присутствовавших проследовал бензовоз Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Его водитель улыбался и позировал для журналистов. Однако ни один грузовик из вереницы машин, нагруженных гуманитарной помощью, за несколько часов работы КПП так и не проследовал для досмотра израильскими силами.

В ожидании новорожденных из осажденной "Аш-Шифы"

Справа от КПП организован пункт ожидания медицинских сотрудников. В эти дни их ожидание стало особенно напряженным, поскольку Египет готовится принять новорожденных и детей, эвакуированных из осажденной силами армии Израиля больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Колонна из 14 машин скорой помощи проследовала за ворота КПП, оставшиеся медики в напряжении ожидали сигналов с палестинской стороны. Как объяснили корреспонденту ТАСС, до последнего момента им неизвестно, вернутся ли машины пустые или с пациентами. Уже здесь, на египетской стороне, будет приниматься решение о том, в какие медицинские учреждения будут распределяться пострадавшие палестинцы.

© Дарья Вавилина/ ТАСС

Как сообщили впоследствии в пресс-центре на КПП, в воскресенье египетская сторона так и не дождалась первую группу пациентов из "Аш-Шифы", поскольку их состояние не позволило их эвакуировать. Дети, находящиеся под защитой ооновских сотрудников, были доставлены в одну из больниц анклава на границе с погранпереходом. Теперь медики надеются, что со дня на день состояние пациентов стабилизируется и они смогут сделать для них все возможное уже на египетской стороне. Кроме того, как передает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", по меньшей мере 28 младенцев из группы детей из "Аш-Шифы" были сегодня доставлены на КПП, египтяне готовятся их принять.

Глава операции по эвакуации раненых из сектора Газа, которая проводится совместно с Минздравом Египта, представитель египетского общества Красного Креста Лотфи Хайс рассказал, что "решение о том, кто в первую очередь нуждается в эвакуации, изначально принимают палестинские медики в секторе Газа". "Затем принимается общее решение по итогам консультаций медицинских команд с обеих сторон. Все пациенты, случаи которых рассматриваются, находятся в критическом состоянии. Мы ждем цифры каждый день", — рассказал Хайс. Отвечая на вопрос об участии израильской стороны в этом процессе, он подчеркнул, что "очень много усилий уходит на процесс согласования с ними".

Списки, надежды и новая жизнь

Слева от погранперехода организована большая интернациональная стоянка: представители спасательных операций со всех стран мира дежурят в ожидании прибытия своих сограждан из сектора Газа. Каждый день египетский МИД передает им списки людей, выход которых согласован с израильской стороной. Как только они получают сигнал от сотрудников погранперехода, то направляются к воротам блокпоста встречать спасенных.

В воскресенье первые иностранные граждане пересекли КПП лишь около 15:00 по местному времени (16:00 мск). Это были палестинка по происхождению 60-летняя Махдея, получившая египетский паспорт после замужества, вместе со своим сыном. Как только их фигуры замаячили на египетской стороне погранперехода, к ним навстречу ринулись сотрудники гуманитарных организаций и журналисты. Женщина со слезами на глазах рассказывала, что в секторе Газа осталась ее дочь, которую никак не внесут в списки, как "болит ее сердце за всех оставшихся палестинцев", и благодарила за "новую жизнь, которую она обрела, перейдя границу".

Дважды беженцы

Далеко не все переходящие границу с сектором Газа готовы к встрече с журналистами, многие из них настолько устали, измождены и напуганы, что им не до комментариев прессе. Но многие считают своим долгом рассказать, что они видели своими глазами. Халиль, пожилой палестинец с гражданством Канады, перейдя "Рафах", стал беженцем во второй раз: впервые он был вынужден уехать в 1967 году во время Шестидневной войны с Израилем. Прожив более 10 лет в Канаде, он вернулся на родину, чтобы снова ее покинуть. Таких историй среди населения сектора Газа очень и очень много.

По его словам, добраться до границы с Египтом очень трудно, маршруты, которые израильтяне объявляют безопасными, на самом деле такими не являются. "Перемещение небезопасно, они обстреливают, особенно ночью. По главной дороге Салах-эд-Дин, соединяющей север и юг, люди перемещаются на повозках с животными, машин нет, потому что нет бензина", — сказал он. Палестинец рассказал, что жители сектора Газа пробивают колодцы на территориях своих домов, чтобы добывать хоть какую-то воду, но зачастую она не соответствует никаким стандартам. "Мы хотим мира с Израилем, но дайте нам какие-то гарантии. Если сегодня у меня отнимут что-то, завтра мои дети придут и вернут себе это", — сказал Халиль.

Работа оперативной группы МЧС РФ

В воскресенье никто из российских граждан в списки не попал, однако, как убедился корреспондент ТАСС, оперативная группа МЧС РФ все равно прибыла утром на КПП. "Работа по эвакуации проводится ежедневно", — сказали корреспонденту ТАСС в опергруппе. Погранпереход завершает свою работу около 18:00, иногда до 20:00, и все это время, с самого открытия, опергруппа находится на месте. К работе непосредственно на территории КПП допущены всего три человека из всей команды. Трудность заключается в том, что им необходимо сопровождать эвакуируемых в Каир и затем снова выезжать на Синай.

Ближе ко второй половине дня российскую команду вызвали сотрудники погранперехода — появилась надежда, что сегодняшний день не пройдет напрасно. Только спустя несколько часов им удалось вытащить трех человек: прожившую шесть лет в Санкт-Петербурге 29-летнюю беременную женщину с двумя детьми трех и пяти лет. Ночью они прибыли в оперативный штаб МЧС в Каире, где их накормили, напоили и оказали всю необходимую помощь.

По последним данным, в списки на 20 ноября российские граждане тоже не попали, однако оперативная группа ночью снова выехала на КПП.

Из оперштаба в Каире после прохождения всех необходимых процедур — медицинского осмотра, консультации психологов и подготовки документов — эвакуируемых направляют в Москву. Для этого готовятся спецборты. Как объяснили ТАСС в оперштабе МЧС, до последнего момента они не располагают точной информацией, сколько человек удастся вытащить в тот или иной день. Даже если граждане попали в список, могут возникнуть какие-то препятствия на КПП, поэтому заранее спланировать спецборт невозможно. С 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами в РФ уже доставлены 525 человек.

"Рафах" в цифрах

КПП "Рафах" выполняет свои функции, как выражаются египетские власти, "дороги жизни в поддержку палестинцев" уже более четырех недель. По последним данным, полученным ТАСС, с 21 октября через него прошли более 6 тыс. иностранных граждан, более 230 раненых, проехали свыше 1 230 грузовиков. Через "Рафах" были доставлены свыше 2 тыс. т медицинской помощи и более 4 тыс. т воды.

Дарья Вавилина