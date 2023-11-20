МИД Греции опроверг утверждения о переброске войск на самолетах США на Ближний Восток

Глава ведомства Йоргос Герапетритис отметил, что стоянки американских самолетов в аэропорту Элевсина связаны с гуманитарной миссией по эвакуации граждан

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Американские самолеты не перебрасывают войска на Ближний Восток с греческого военного аэродрома в Элевсине. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

Как сообщает Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA), Герапетритис опроверг утверждение депутата от партии "Ники" Йоргоса Рундаса, который со ссылкой на соответствующие публикации о переброске через этот аэродром военных сил заявил, что "все [на аэродроме] делалось тайно и без какого-либо информирования парламента". "Все делалось абсолютно прозрачно, - ответил глава МИД. - Греция фактически стала опорой для поставок гуманитарной помощи. Стоянки американских самолетов [в аэропорту Элевсина] связаны с гуманитарной миссией по эвакуации граждан из охваченного войной региона Ближнего Востока. Американским самолетам не была передана инфраструктура аэродрома, а предоставлены только места для их стоянки".

По словам министра, "полностью соблюдаются все процедуры дипломатического оформления использования воздушного пространства Греции". "Подаются заявки на рейсы для каждой миссии, и это пустые самолеты, которые потенциально могут быть использованы только для эвакуации гражданского населения с Ближнего Востока", - заверил Герапетритис.

Ранее греческий портал pentapostagma.gr сообщил, что тяжелые американские самолеты будут использовать военный аэродром в Элевсине близ Афин. По его словам, американцы провели изучение греческих авиабаз, на которых Греция могла бы предоставить ВВС США возможность дозаправки и стоянки американских тяжелых самолетов. Запрос США был рассмотрен и одобрен, и военный аэродром в Элевсине в итоге предоставит им такие возможности, пишет издание. Прибытие американских самолетов на эту авиабазу началось с 22 октября.

В свою очередь газета Proto Thema сообщала, что военные объекты Греции будут использоваться транспортными самолетами и вертолетами США в гуманитарных целях, в частности для эвакуации и переброски граждан США или других стран, в том числе, если потребуется, греков, из стран Ближнего Востока.