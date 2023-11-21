20 ноября, 21:50
Палестино-израильский конфликт

Президент Красного Креста встретилась с главой политбюро ХАМАС

В МККК отметили, что Мирьяна Сполярич посетила Катар, чтобы привлечь внимание к гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич провела 20 ноября в Катаре встречу с председателем политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщила женевская штаб-квартира гуманитарной организации, призвав к защите всех жертв конфликта и немедленному освобождению заложников.

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Сполярич посетила Катар в понедельник, чтобы привлечь внимание к гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом, отметили в МККК. Она "встретилась с Исмаилом Ханией и отдельно с властями Катара", говорится в сообщении. "МККК продолжает призывать к срочной защите жертв конфликта и облегчению катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - отметила организация, подчеркнув, что "настойчиво призывает к немедленному освобождению заложников". Комитет настаивает на том, чтобы его сотрудникам "было разрешено посетить заложников с целью выяснить их состояние, доставить лекарства, а также чтобы у заложников была возможность общаться со своими семьями".

"Необходимо достижение соглашений, которые позволят МККК безопасно выполнять эту работу", - подчеркнули в женевской штаб-квартире, пояснив, что комитет не имеет сведений, где находятся заложники, и не может "силой проложить путь" к ним. В организации напомнили, что МККК "не участвует в переговорах, ведущих к освобождению заложников". Вместе с тем он готов содействовать их вызволению в случае достижения соглашения между сторонами конфликта.

Визит Сполярич в Катар "является частью прямых дискуссий МККК со всеми сторонами", эти дискуссии направлены на "улучшение соблюдения международного гуманитарного права", говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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