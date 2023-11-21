Генсек ООН не увидел в протекторате над Газой постконфликтное будущее сектора

Антониу Гутерриш выразил уверенность, что разработка новой системы управления палестинским анклавом потребует "многостороннего подхода"

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Установление протектората ООН над сектором Газа после завершения палестино-израильского конфликта не может считаться решением проблемы и рассматриваться как вариант управления анклавом. Такое мнение выразил в понедельник генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Я не думаю, что протекторат ООН в Газе - этот решение", - сказал он журналистам. Генеральный секретарь убежден, что разработка новой системы управления палестинским анклавом потребует "многостороннего подхода" и сотрудничества "различных стран и организаций", включая США и арабские государства.

"Вашингтон выступает главным гарантом безопасности Израиля. Для палестинцев крайне важны соседние и арабские государства региона", - пояснил он. Гутерриш видит решение лишь в концепции сосуществования двух государств для двух народов.