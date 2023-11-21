Израильские власти, предположительно, задержали в Газе автора статей для The New Yorker

По информации издания, у Мосаба Абу Тохи есть жена и трое детей, которые находятся в анклаве

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Написавший несколько статей для журнала The New Yorker палестинец Мосаб Абу Тоха был, предположительно, задержан израильскими войсками в секторе Газа, сообщило в понедельник издание.

По его сведениям, "в прошедшие выходные израильские войска, предположительно, задержали Абу Тоху в центральном районе Газы, его местонахождение в настоящее время неизвестно".

В октябре Абу Тоха опубликовал в этом журнале несколько статей, в том числе и об авиаударах Израиля по анклаву. "Одна идея преследует меня, и я не могу ее прогнать - стану ли я лишь упоминанием в статистике в новостях?" - приводит The New Yorker отрывок из одного из материалов автора.

Отмечается, что у писателя есть жена и трое детей, которые находятся в секторе Газа.