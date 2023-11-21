СМИ: среди погибших в Газе израильских военных есть жертвы огня по своим

Израильская армия утверждает, что военные постоянно оценивают ход боевых действий, включая случаи огня по своим, быстро извлекают уроки и исправляют ошибки

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Некоторые из погибших в ходе операции в Газе израильских военных стали жертвами дружественного огня. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Издание не уточняет, сколько именно было таких эпизодов и понесенные в результате них потери.

Как утверждают в израильской армии, пишет газета, военные постоянно оценивают ход боевых действий, включая случаи огня по своим, быстро извлекают уроки и исправляют ошибки.

Общие потери ЦАХАЛ с начала наземной операции в Газе 27 октября, которая последовала за тремя неделями бомбардировок, составили к настоящему времени 66 человек. Наземная операция пока сосредоточена на севере сектора Газа, однако следующим ее этапом может стать продвижение на юг анклава.