21 ноября, 02:54

В результате удара Израиля по лагерю беженцев погибли 17 человек

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

Как отмечает агентство, среди погибших в ходе нападения, произошедшего после полуночи, были женщины и дети. Также сообщается, что несколько человек получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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