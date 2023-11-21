СМИ: власти Южной Кореи призвали КНДР не запускать спутник

Неназванный сотрудник министерства объединения, которое курирует отношения Сеула с Пхеньяном, заявил, что республика примет меры по обеспечению безопасности жизни населения

СЕУЛ, 21 ноября./ТАСС/. Правительство Республики Корея настоятельно рекомендовало КНДР отказаться от планов запустить разведывательный спутник. Об этом сообщило агентство News1.

"Мы примем меры по обеспечению безопасности жизни населения, решительно отреагируем на провокации Северной Кореи вместе с международным сообществом на основе тесного сотрудничества Республики Корея, США и Японии", - сказал неназванный сотрудник министерства объединения, которое курирует отношения Сеула с Пхеньяном.

Ранее власти КНДР уведомили Японию о том, что в период с 22 ноября по 1 декабря планируется запуск спутника. "Еще раз решительно настаиваем на том, чтобы Северная Корея немедленно остановила реализацию незаконных планов по запуску военного разведывательного спутника", - заявили в ведомстве.

"При так называемом запуске разведывательного спутника используются технологии баллистических ракет, что является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - пояснил чиновник. Он добавил, что в Сеуле следят за действиями Пхеньяна и рассматривают необходимые меры.

News1 предполагает, что речь может идти о приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Договор подразумевает создание буферных зон, где запрещены полеты авиации, учения и артиллерийский огонь. 14 ноября агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что южнокорейское правительство рассматривало возможность отказаться от части положений и возобновить разведывательную деятельность в случае запуска разведывательного спутника КНДР. Министр обороны Син Вон Сик неоднократно публично говорил о своем намерении добиться приостановки действия соглашения.

Позиция министерства национальной обороны

Официальный представитель южнокорейского министерства обороны Чон Ха Гю во вторник на брифинге заявил, что власти допускают успешное завершение третьей попытки запуска спутника, но призвал дождаться самого события. По его словам, в Сеуле не исключают вероятности, что КНДР может осуществить запуск утром первого же дня обозначенного срока, как было в предыдущих двух попытках, но необходимо учитывать и фактор погодных условий.

Накануне Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея потребовал от КНДР немедленно остановить подготовку к запуску разведывательного спутника и обещал принять меры по защите граждан, если его предупреждение будет проигнорировано. 19 ноября в эфире телеканала KBS1 министр обороны Республики Корея Син Вон Сик сообщил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею. 30 ноября будет запущен первый южнокорейский военный спутник на ракете Falcon 9 компании SpaceX с базы Ванденберг.

КНДР предприняла две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника в мае и августе, в Пхеньяне объявили о намерении совершить еще одну в октябре, но этого не произошло. В Сеуле высказываются утверждения, что Россия якобы могла оказать помощь КНДР при подготовке к новому запуску.