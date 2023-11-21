СМИ: ХАМАС и "Исламский джихад" обсудили дальнейшие действия против Израиля

Председатель политбюро радикального палестинского движения Исмаил Хания и генеральный секретарь группировки Зияд ан-Наххаля также рассмотрели вопрос о "потенциальной сделке по обмену заложников"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и генеральный секретарь группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Наххаля провели встречу, обсудив дальнейшие действия против Израиля. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Как отмечет издание, Хания и ан-Наххаля говорили о "развитии продолжающейся войны против Израиля" и о "потенциальной сделке по обмену заложников".

На прошлой неделе заместитель генсека "Исламского джихада" Мухаммед аль-Хинди заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что ХАМАС и группировка согласны заключить соглашение об обмене палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных в ходе вторжения 7 октября на территорию еврейского государства. По данным командования Армии обороны Израиля, радикалы удерживают в секторе Газа более 240 военных и гражданских лиц. По сведениям правозащитной организации "Ад-Дамир", в израильских тюрьмах содержатся 5,2 тыс. палестинцев.