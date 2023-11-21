Мадуро призвал народы мира выйти на улицы и остановить геноцид палестинцев

Президент Венесуэлы также заявил, что Боливарианская Республика поддерживает осуждение ООН "и большинством правительств мира убийств детей, женщин, стариков и ни в чем неповинных мирных граждан"

КАРАКАС, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил убийства мирных жителей сектора Газа и призвал народы мира выйти на улицы, чтобы покончить с геноцидом палестинского народа.

"Мы поддерживаем осуждение Организацией Объединенных Наций, генеральным секретарем ООН и большинством правительств мира убийств детей, женщин, стариков и ни в чем неповинных мирных граждан", - заявил президент в понедельник в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Происходящее в Палестине "заставляет вспомнить, что, когда началось преследование евреев в нацистской Германии, многие в США молчали. Это тайная история. Те, кто находился у власти в США, молчали. [Те], кто находился у власти в Лондоне, молчали, и большинство правительств Европы замалчивали преследование, геноцид и преступления против еврейского народа", - напомнил Мадуро. Он отметил, что "это похоже на то, что происходит в наше время".

"Народы мира не могут молчать, и я призываю народы мира, принять во внимание заявления генерального секретаря ООН и оказывать давление на улицах всего мира до тех пор, пока мы не остановим геноцид и виновники геноцида не будут наказаны", - заявил венесуэльский лидер.