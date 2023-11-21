Контактная группа по Газе посетит в ближайшие дни Россию, Великобританию, Францию и США

Накануне делегация провела переговоры в Китае

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции, а также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, посетит в ближайшие дни Россию, Великобританию, Францию и США. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajans .

Отмечается, что накануне делегация провела переговоры в Китае, а во вторник она посетит Москву. При этом глава МИД Турции Хакан Фидан не смог принять участие в контактах в Китае и также не будет присутствовать на переговорах в РФ из-за того, что будет сопровождать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в Алжир.

Как ожидается, в среду контактная группа по Газе посетит Лондон и Париж, где их примут премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон, в этих контактах Фидан уже будет принимать участие. Позднее делегация отправится в США, однако дата поездки не называется.

Утверждается, что контактная группа была создана в соответствии с решением, принятым "под руководством Турции на совместном саммите ОИС и Лиги арабских государств", состоявшемся в Эр-Рияде. Делегация планирует встретиться с представителями стран СБ ООН, "имеющих влияние на Израиль", с целью обеспечения немедленного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.