21 ноября, 04:29,
обновлено 21 ноября, 04:44

Контактная группа по Газе посетит в ближайшие дни Россию, Великобританию, Францию и США

Накануне делегация провела переговоры в Китае

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции, а также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, посетит в ближайшие дни Россию, Великобританию, Францию и США. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajans .

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Отмечается, что накануне делегация провела переговоры в Китае, а во вторник она посетит Москву. При этом глава МИД Турции Хакан Фидан не смог принять участие в контактах в Китае и также не будет присутствовать на переговорах в РФ из-за того, что будет сопровождать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в Алжир.

Как ожидается, в среду контактная группа по Газе посетит Лондон и Париж, где их примут премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон, в этих контактах Фидан уже будет принимать участие. Позднее делегация отправится в США, однако дата поездки не называется.

Утверждается, что контактная группа была создана в соответствии с решением, принятым "под руководством Турции на совместном саммите ОИС и Лиги арабских государств", состоявшемся в Эр-Рияде. Делегация планирует встретиться с представителями стран СБ ООН, "имеющих влияние на Израиль", с целью обеспечения немедленного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 

Теги:
СШАТурцияВеликобританияРоссияКитайФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, ЭмманюэльСунак, РишиФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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