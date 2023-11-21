Эксперт: события в Газе свидетельствуют о поддержке геноцида международным сообществом

Писатель Ариф Хасан выразил мнение, что в контексте израильско-палестинского конфликта ООН можно рассматривать в качестве коррумпированной структуры

ИСЛАМАБАД, 21 ноября. /ТАСС/. Война Израиля с радикальным движением ХАМАС продемонстрировала, что так называемое международное сообщество, включающее США и европейские державы, поддерживает геноцид палестинского населения. Такое мнение высказал пакистанский эксперт и писатель Ариф Хасан в колонке для газеты Dawn.

"Война Израиля с ХАМАС вызвала всеобщее осуждение, - пишет автор. - Она также продемонстрировала миру, что так называемое международное сообщество (включающее США и европейские державы) поддерживает осуществляемый Израилем геноцид палестинцев". Согласно Хасану, события в секторе Газа также "предали огласке то, как международное сообщество манипулирует СМИ, подкупает их или принуждает к фабрикации новостей".

По мнению автора, в контексте израильско-палестинского конфликта ООН можно рассматривать в качестве коррумпированной структуры, поскольку имеющие к ней отношение лица "работают в глобальном корпоративном секторе, часть которого сотрудничает с влиятельными сионистскими лобби". В подтверждение своего тезиса эксперт отмечает, что, "как только началась война [в секторе Газа], корпоративные структуры пожертвовали Израилю более $2 млрд на поддержку его борьбы против ХАМАС".

Одновременно автор обращает внимание на опасность расширения зоны конфликта. "Присутствие американских авианосцев в Восточном Средиземноморье, постоянные угрозы странам региона и радикально настроенное против США и Израиля население Ближнего Востока могут легко перерасти в региональный или международный конфликт", - говорится в статье.