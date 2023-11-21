21 ноября, 04:50
Палестино-израильский конфликт

Эксперт: события в Газе свидетельствуют о поддержке геноцида международным сообществом

Писатель Ариф Хасан выразил мнение, что в контексте израильско-палестинского конфликта ООН можно рассматривать в качестве коррумпированной структуры

ИСЛАМАБАД, 21 ноября. /ТАСС/. Война Израиля с радикальным движением ХАМАС продемонстрировала, что так называемое международное сообщество, включающее США и европейские державы, поддерживает геноцид палестинского населения. Такое мнение высказал пакистанский эксперт и писатель Ариф Хасан в колонке для газеты Dawn.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Война Израиля с ХАМАС вызвала всеобщее осуждение, - пишет автор. - Она также продемонстрировала миру, что так называемое международное сообщество (включающее США и европейские державы) поддерживает осуществляемый Израилем геноцид палестинцев". Согласно Хасану, события в секторе Газа также "предали огласке то, как международное сообщество манипулирует СМИ, подкупает их или принуждает к фабрикации новостей".

По мнению автора, в контексте израильско-палестинского конфликта ООН можно рассматривать в качестве коррумпированной структуры, поскольку имеющие к ней отношение лица "работают в глобальном корпоративном секторе, часть которого сотрудничает с влиятельными сионистскими лобби". В подтверждение своего тезиса эксперт отмечает, что, "как только началась война [в секторе Газа], корпоративные структуры пожертвовали Израилю более $2 млрд на поддержку его борьбы против ХАМАС".

Одновременно автор обращает внимание на опасность расширения зоны конфликта. "Присутствие американских авианосцев в Восточном Средиземноморье, постоянные угрозы странам региона и радикально настроенное против США и Израиля население Ближнего Востока могут легко перерасти в региональный или международный конфликт", - говорится в статье. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация