21 ноября, 05:02
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: детали соглашения об освобождении заложников в Газе раскроют в ближайшие часы

По данным телеканала, объявление сделают катарские посредники

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Условия соглашения об освобождении заложников будут объявлены в ближайшие часы. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришку.

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"Детали соглашения о перемирии будут раскрыты в ближайшие часы", - приводит телеканал слова представителя движения, добавившего также, что объявление будет сделано катарскими посредниками.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готово на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе с двойным гражданством. Около 35 человек - это иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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