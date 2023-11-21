Al Jazeera: детали соглашения об освобождении заложников в Газе раскроют в ближайшие часы

По данным телеканала, объявление сделают катарские посредники

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Условия соглашения об освобождении заложников будут объявлены в ближайшие часы. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришку.

"Детали соглашения о перемирии будут раскрыты в ближайшие часы", - приводит телеканал слова представителя движения, добавившего также, что объявление будет сделано катарскими посредниками.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готово на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе с двойным гражданством. Около 35 человек - это иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле.