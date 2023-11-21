21 ноября, 05:41
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские ВВС нанесли удар по школе в секторе Газа

В результате обстрела есть погибшие и раненые, отметил телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удар по школе, где находились беженцы, на севере сектора Газа. Как утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen, в результате обстрела есть погибшие и раненые.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

По его данным, интенсивные боевые действия идут на севере анклава. В результате бомбардировки израильской авиацией школы, расположенной в Аль-Фаллудже, есть погибшие и раненые среди находившихся там беженцев, отмечает телеканал. Он сообщает об "интенсивных боестолкновениях палестинского сопротивления" с израильскими силами на нескольких направлениях на севере сектора и в городе Газа.

Кроме того, Al Mayadeen отмечает, что гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась из-за полного отсутствия электричества и водоснабжения, а также прекращения поставок гуманитарной помощи и продовольствия. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация