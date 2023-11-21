СМИ: израильские ВВС нанесли удар по школе в секторе Газа

В результате обстрела есть погибшие и раненые, отметил телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удар по школе, где находились беженцы, на севере сектора Газа. Как утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen, в результате обстрела есть погибшие и раненые.

По его данным, интенсивные боевые действия идут на севере анклава. В результате бомбардировки израильской авиацией школы, расположенной в Аль-Фаллудже, есть погибшие и раненые среди находившихся там беженцев, отмечает телеканал. Он сообщает об "интенсивных боестолкновениях палестинского сопротивления" с израильскими силами на нескольких направлениях на севере сектора и в городе Газа.

Кроме того, Al Mayadeen отмечает, что гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась из-за полного отсутствия электричества и водоснабжения, а также прекращения поставок гуманитарной помощи и продовольствия.