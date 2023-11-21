ЦАХАЛ заявил о подготовке поля боя у Джебалии в секторе Газа

Атаки на террористические объекты проводились при поддержке истребителей и БПЛА, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в рамках наземных операций в секторе Газа провели подготовку поля боя в районе Джебалии в северной части палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В рамках продолжающихся наземных операций ЦАХАЛа в секторе Газа 162-я дивизия при содействии ВВС действовала для подготовки поля боя в районе Джебалии. Атаки на террористические объекты проводились при поддержке истребителей и БПЛА", - говорится в сообщении.

"В ходе боя были атакованы три шахты туннелей в районе Джебалии, в которых скрывались террористы", - добавили в пресс-службе.

Военные отметили, что "162-я дивизия завершила окружение Джебалии и готовится к продолжению атаки".

Также пресс-служба уточнила, что к северу от Джебалии боевые отделения 551-й бригады и силы спецназа действовали в целях "ликвидации террористических объектов и расчистки пути для дивизионных сил и нейтрализации террористических объектов в этом районе". По информации армейского ведомства, в результате операции израильские силы "при поддержке авиации ликвидировали десятки террористов, обнаружили и захватили оружие противника в различных местах, в том числе в частных домах и детских спальнях, а также нашли и разрушили шахты туннелей".