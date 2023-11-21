21 ноября, 07:19,
обновлено 21 ноября, 07:37
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил о подготовке поля боя у Джебалии в секторе Газа

Атаки на террористические объекты проводились при поддержке истребителей и БПЛА, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в рамках наземных операций в секторе Газа провели подготовку поля боя в районе Джебалии в северной части палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"В рамках продолжающихся наземных операций ЦАХАЛа в секторе Газа 162-я дивизия при содействии ВВС действовала для подготовки поля боя в районе Джебалии. Атаки на террористические объекты проводились при поддержке истребителей и БПЛА", - говорится в сообщении.

"В ходе боя были атакованы три шахты туннелей в районе Джебалии, в которых скрывались террористы", - добавили в пресс-службе.

Военные отметили, что "162-я дивизия завершила окружение Джебалии и готовится к продолжению атаки".

Также пресс-служба уточнила, что к северу от Джебалии боевые отделения 551-й бригады и силы спецназа действовали в целях "ликвидации террористических объектов и расчистки пути для дивизионных сил и нейтрализации террористических объектов в этом районе". По информации армейского ведомства, в результате операции израильские силы "при поддержке авиации ликвидировали десятки террористов, обнаружили и захватили оружие противника в различных местах, в том числе в частных домах и детских спальнях, а также нашли и разрушили шахты туннелей". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация