СМИ: Египет работает над последними штрихами сделки по перемирию в секторе Газа

По данным телеканала Asharq, Каир "стремится к установлению перемирия в Газе сроком на пять дней с возможностью продления"

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Египет вместе с другими посредниками работает над последними штрихами сделки между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем по освобождению заложников и установлению перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Asharq со ссылкой на источники.

По их данным, Каир "стремится к установлению перемирия в Газе сроком на пять дней с возможностью продления".

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение и власти Израиля "приближаются к соглашению о перемирии". По его словам, "ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам".