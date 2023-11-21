21 ноября, 09:45
Палестино-израильский конфликт

Число задержанных Израилем палестинцев на Западном берегу с 7 октября превысило 3 тыс.

По данным палестинской комиссии по делам заключенных, за последние сутки были задержаны не менее 40 палестинцев

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Число задержанных израильскими силовиками палестинцев на Западном берегу реки Иордан с 7 октября превысило 3 тыс.

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Об этом сообщила палестинская комиссия по делам заключенных.

По ее данным, за последние сутки были задержаны не менее 40 палестинцев. "Кроме того, оккупанты с рассвета штурмуют город Рамалла и проводят операции по задержанию десятков граждан, их число и личности пока не удалось подтвердить", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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