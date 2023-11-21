МИД Палестины призвал Индонезию спасти больницу в Газе

По заявлению внешнеполитического ведомства, из-за обстрелов похоронить погибших не представляется возможным

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины призвало Джакарту спасти от разрушения индонезийскую больницу на севере сектора Газа, пострадавшую от ударов Израиля.

"Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов самым решительным образом осуждает жестокие нападения Израиля на больницы в секторе Газа в целом и индонезийскую больницу в частности. Это происходит в настоящее время, включая обстрелы из танков и боевых самолетов", - говорится в заявлении, размещенном на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В министерстве отметили, что армия Израиля продолжает "осаду и беспрерывные бомбардировки", подвергая опасности жизни больных и раненых, а также персонала индонезийской больницы. Как утверждается, "тела погибших лежат по всей больнице", похоронить их не представляется возможным из-за обстрелов.

МИД Палестины призвал международное сообщество срочно защитить больницы анклава. "Министерство также призывает дружественную Республику Индонезия немедленно вмешаться, чтобы спасти больницу от разрушений и массовых убийств", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что больница полностью окружена израильскими военными, на территории медицинского учреждения остаются тела 65 погибших в результате обстрелов. По сведениям канала, в больнице находятся свыше 2,5 тыс. человек, в том числе 400 раненых, 2 тыс. перемещенных лиц, а также порядка 200 врачей и технических специалистов. Эвакуировать из больницы удалось только 120 человек. Израильская сторона утверждает, что многие госпитали, в том числе и индонезийская больница, являются полевыми штабами радикальных группировок и в подземных укрытиях, устроенных в подвальных помещениях больниц, могут находиться лидеры террористов.