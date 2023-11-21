Катар заявил, что стороны "никогда не были так близки" к освобождению заложников из Газы

Официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что переговоры о параметрах соглашения находятся на "заключительной стадии"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Стороны, выступающие посредниками в переговорах между Израилем и радикальным движением ХАМАС, "никогда не были так близки" к соглашению об освобождении заложников из сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Мы никогда не были так близки к соглашению", - приводит его слова AFP. Дипломат также отметил, что переговоры о параметрах соглашения между Израилем и ХАМАС находятся на "заключительной стадии".

Ранее во вторник катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка сообщил, что условия соглашения об освобождении заложников будут раскрыты Катаром в ближайшие часы.

До этого сообщалось, что движение ХАМАС готово на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе люди с двойным гражданством. Около 35 человек - иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле.