21 ноября, 12:43

Катар заявил, что стороны "никогда не были так близки" к освобождению заложников из Газы

Официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что переговоры о параметрах соглашения находятся на "заключительной стадии"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Стороны, выступающие посредниками в переговорах между Израилем и радикальным движением ХАМАС, "никогда не были так близки" к соглашению об освобождении заложников из сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Читайте также
КПП на "дороге жизни": как работает спасительный погранпереход на границе сектора Газа

"Мы никогда не были так близки к соглашению", - приводит его слова AFP. Дипломат также отметил, что переговоры о параметрах соглашения между Израилем и ХАМАС находятся на "заключительной стадии".

Ранее во вторник катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка сообщил, что условия соглашения об освобождении заложников будут раскрыты Катаром в ближайшие часы.

До этого сообщалось, что движение ХАМАС готово на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе люди с двойным гражданством. Около 35 человек - иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле. 

Теги:
ПалестинаКатарИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация