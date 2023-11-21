21 ноября, 13:26

Глава МИД Чехии подтвердил предложение страны ограничить передвижение дипломатов РФ в ЕС

Обсуждения проходят в закрытом режиме, рассказал Ян Липавский

ПРАГА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил информационному агентству CTK сообщение газеты Financial Times о том, что республика внесла на обсуждение Евросоюза предложение ограничить передвижение российских дипломатов по странам сообщества, присоединившимся к Шенгенскому соглашению.

"Могу подтвердить, что такое предложение существует, - отметил министр. - Переговоры проходят в закрытом режиме, так что не могу сообщить детали. Думаю, что коллеги из европейских стран понимают, что шпионская деятельность представляет риск и что общеизвестным фактом является то, что целый ряд аспектов шпионский деятельности проходит под дипломатическим прикрытием".

Британская газета проинформировала, что Чехия предлагает ограничить передвижение российских дипломатов лишь территорией стран Шенгенского соглашения, где они аккредитованы. Сейчас они могут перемещаться без национальных виз по 24 странам Евросоюза, а также по Швейцарии, Норвегии и Исландии. 

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