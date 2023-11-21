Лидер ЮАР призвал МУС расследовать преступления в ходе палестино-израильского конфликта

Сирил Рамапоса заявил об этом на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) должен начать расследование военных преступлений в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Мы призываем <...> Международный уголовный суд немедленно начать расследование в отношении лиц, ответственных за военные преступления [на Ближнем Востоке]", - указал президент на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии большого количества доказательств для преследования правительства Израиля в МУС.

Как сообщали в пресс-службе президента Южно-Африканской Республики, председательствующей в объединении в этом году, на внеочередном онлайн-саммите БРИКС будет обсуждаться ситуация в секторе Газа. В работе саммита примет участие президент России Владимир Путин. На мероприятие приглашены представители не только Бразилии, России, Индии, Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Во встрече также примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш.

После вступительного слова лидера ЮАР Сирила Рамапосы представители стран - членов БРИКС и приглашенных государств сделают заявления насчет текущего гуманитарного кризиса в Газе. Планируется, что участники мероприятия сделают совместное заявление. Как сообщало иранское государственное агентство IRNA, инициатором проведения внеочередного саммита выступил президент Ирана Эбрахим Раиси.