21 ноября, 13:58,
обновлено 21 ноября, 14:46
Палестино-израильский конфликт

Си Цзиньпин призвал созвать международную конференцию по палестинскому вопросу

Как заявил председатель КНР, "если палестинский вопрос не будет решен справедливо, то на Ближнем Востоке не будет прочного мира и стабильности"

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество созвать международную конференцию для решения палестинского вопроса. С таким призывом он выступил на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.

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"Китай призывает к скорейшему созыву еще более авторитетной международной мирной конференции для достижения международного консенсуса в отношении мира [на Ближнем Востоке] и для работы в направлении скорейшего решения палестинского вопроса, решения, которое будет всеобъемлющим и справедливым", - сказал Си Цзиньпин.

"Если палестинский вопрос не будет решен справедливо, то на Ближнем Востоке не будет прочного мира и стабильности", - указал он.

В работе саммита принимает участие президент России Владимир Путин. На саммит приглашены представители не только стран БРИКС, но и тех государств, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). Кроме того, во встрече участвует генсек ООН Антониу Гутерриш. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтСи Цзиньпин
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