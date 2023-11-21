СМИ: ХАМАС по условиям перемирия с Израилем будет отпускать по 10 заложников в день

В свою очередь Израиль согласился пропускать в сутки от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для населения, блокированного в секторе Газа, передает газета Al Shark

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Временное перемирие между израильской армией и формированиями радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" продлится пять дней. Об этом сообщили газете Al Shark источники, знакомые с черновиком соглашения, который обсуждается сейчас между двумя сторонами через посредников.

"Боевики ХАМАС и "Исламского джихада" согласились отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем", - отметили источники.

В свою очередь Израиль согласился пропускать в сутки от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для населения, блокированного в секторе Газа.

Как подчеркнули источники, на период перемирия будут прекращены "все военные действия на суше, море и в воздухе". Израильские ВС обязались останавливать на шесть часов в сутки разведывательные полеты своих БПЛА в небе над северными районами Газы, где проводится наземная операция.

По сведениям издания, ХАМАС и "Исламский джихад" уже проинформировали египетского посредника о своем первоначальном согласии на условия сделки, но не исключили внесения некоторых уточнений в ближайшее время.

20 ноября катарские посредники, ведущие контакты с ХАМАС, сообщили, что радикалы готовы на первом этапе освободить группу из 52 женщин, детей, пожилых и больных людей в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи и освобождение около 300 палестинских женщин и подростков из израильских тюрем. При этом движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников из числа гражданских лиц до 100, если ему удастся обнаружить их в секторе Газа во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством. Около 35 человек - иностранцы, большинство из них - работавшие в стране граждане Таиланда.