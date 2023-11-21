В Ашкелоне на юге Израиля впервые за день объявили воздушную тревогу

Она предупреждает население об угрозе ракетного удара

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного удара, прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля. Об этом информировала армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.

Это первое сообщение о воздушной тревоге в Ашкелоне с начала дня.

Ашкелон, население которого составляет 149 тыс. человек, расположен на побережье Средиземного моря в 57 км к югу от Тель-Авива и в 12 км к северу от границы с сектором Газа. Это ближайший к палестинскому анклаву крупный израильский город. Командование тыла предписывает населению города укрыться в ближайшем бомбоубежище не более чем через 30 секунд после срабатывания сирены.