21 ноября, 15:56
Палестино-израильский конфликт

Министр обороны Израиля допустил "сложные и важные решения" в ближайшие дни

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ранее посетивший военнослужащих в районе границы с Ливаном, заявил, что в деле возвращения заложников из сектора Газа есть прогресс и скоро могут последовать "хорошие новости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант допустил необходимость принятия руководством страны в ближайшие дни "сложных и важных решений". Это заявление он сделал по итогам посещения штаба армейской дивизии "Газа", комментируя ход операции в анклаве и ситуацию с возможным освобождением заложников.

"Думаю, что нам придется принимать сложные, важные решения в ближайшие дни. Ни на мгновение за время этой войны, идущей уже 45 дней, я не переставал думать о заложниках и представлять себе их лица - детей, солдат, женщин, стариков, людей, переживших Холокост, всех, кто там находится. Я сознаю боль, которую испытывают семьи, и хочу сказать вам, что для меня возвращение заложников - это первоочередная задача, и я сделаю все возможное, чтобы добиться этого", - сказал министр, чьи слова распространила пресс-служба Минобороны.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, посетивший военнослужащих в районе границы с Ливаном, заявил, что в деле возвращения заложников из сектора Газа есть прогресс и скоро могут последовать "хорошие новости". Вслед за этим было объявлено о созыве вечером военного кабинета, и вслед за ним - кабинета безопасности, а затем - заседания правительства.

Ранее телеканал CNN утверждал со ссылкой на израильских чиновников, что радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль во вторник могут объявить о соглашении по заложникам. По их данным, стороны находятся на пороге достижения соглашения, по условиям которого, ХАМАС якобы готов выпустить 50 заложников, среди которых будут женщины и дети, в обмен на четырех- или пятидневное прекращение огня и освобождение 3 палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на каждого заложника.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пни захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
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