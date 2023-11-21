21 ноября, 16:45
Палестино-израильский конфликт

В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу

В течение дня ранее воздушная тревога объявлялась в Ашкелоне

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги впервые с начала дня прозвучали в центральных районах Израиля, предупреждая жителей этой самой густонаселенной части страны об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее в течение дня воздушная тревога объявлялась в Ашкелоне - ближайшем к сектору Газа крупном израильском городе. Кроме того, неоднократно сирены звучали в приграничной с сектором Газа полосе и в северных районах страны, граничащих с Ливаном. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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