В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу

В течение дня ранее воздушная тревога объявлялась в Ашкелоне

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги впервые с начала дня прозвучали в центральных районах Израиля, предупреждая жителей этой самой густонаселенной части страны об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее в течение дня воздушная тревога объявлялась в Ашкелоне - ближайшем к сектору Газа крупном израильском городе. Кроме того, неоднократно сирены звучали в приграничной с сектором Газа полосе и в северных районах страны, граничащих с Ливаном.