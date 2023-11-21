21 ноября, 19:15
Палестино-израильский конфликт

CNN: почти все из освобожденных ХАМАС заложников будут дети

Как сообщил телеканал, среди освобожденных будут граждане Израиля и лица с двойным гражданством

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Заложниками, которых ХАМАС освободит, если удастся добиться соглашения с Израилем, будут дети. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По его данным, "почти все из заложников [которых ХАМАС освободит] будут дети". Как отметил другой источник, среди освобожденных заложников будут граждане Израиля и лица с двойным гражданством.

Ранее телекомпания NBC информировала, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников, теперь власти Израиля должны одобрить его. Предварительное соглашение, указывает NBC, включает в себя обмен 50 женщин и детей, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных. Как отмечается, число еще уточняется. Также, по соглашению, стороны могут объявить прекращение огня на четыре-пять дней и доставку топлива в сектор Газа.

Как сообщила ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он созывает во вторник вечером военный кабинет, кабинет безопасности и правительство в связи с развитием ситуации вокруг освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. До этого Нетаньяху, посетивший военнослужащих в районе границы с Ливаном, заявил, что в деле возвращения заложников из сектора Газа есть прогресс и скоро могут последовать "хорошие новости". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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