21 ноября, 20:08
Палестино-израильский конфликт

В США заявили о намерении добиться освобождения всех удерживаемых ХАМАС заложников

Как заявили в Госдепе, США не связывают оказание гуманитарной помощи сектору Газа с освобождением заложников

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты с начала обострения палестино-израильского конфликта намерены добиться освобождения всех без исключения заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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"Мы с самого начала ставили перед собой цель добиться освобождения всех заложников. США, конечно, сосредоточены на американских гражданах, но мы сфокусированы на всех заложниках, мы хотим, чтобы все заложники были освобождены", - сказал Миллер. "Мы не считаем, что кого-то из них можно удерживать", - добавил он.

Руководитель пресс-службы Госдепа подчеркнул, что освобождение всех заложников было целью переговоров с американской стороны с самого начала. Он вновь отметил, что стороны близки к достижению договоренности, но не стал уточнять подробности возможной сделки.

Помощь Газе

США не связывают оказание гуманитарной помощи сектору Газа с освобождением радикальным движением ХАМАС заложников, но при таком развитии событий это даст возможность нарастить ее поставки, заявил Миллер.

"Соединенные Штаты всегда придерживались позиции, согласно которой нам не нужна сделка с [освобождением] заложников, чтобы оказывать больше гуманитарной помощи <...>. Это не должно зависеть от достижения соглашения об [освобождении] заложников. Мы считаем, что доставка палестинцам гуманитарной помощи важна сама по себе", - сказал представитель Госдепа. При этом он указал, что освобождение заложников "откроет потенциал для доставки большего количества гуманитарной помощи" в сектор Газа.

Переговоры сторон

Ранее президент США Джо Байден заявил, что стороны очень близки к договоренностям об освобождении заложников радикального движения ХАМАС, некоторые из них вскоре могут вернуться домой.

20 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби заявил, что США, Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры об освобождении заложников, как никогда близки к достижению договоренности. Кирби предупредил, что ничего нельзя считать предрешенным, пока работа не будет проведена в полном объеме.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе с двойным гражданством. Около 35 человек - это иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле.

Американский телеканал NBC до этого сообщил со ссылкой на источники, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительных договоренностей по освобождению заложников, теперь власти еврейского государства должны одобрить его. По сведениям телеканала, предварительный план предусматривает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, примерно на 150 палестинских заключенных. Также стороны могут объявить прекращение огня на четыре-пять дней и доставку топлива в сектор Газа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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