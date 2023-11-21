СМИ: Европарламент согласился открыть офис на Украине

Решение направлено на установление связей Верховной рады с "соответствующими комитетами" ЕП и облегчение административной работы, сообщает портал Euractiv

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) согласился открыть офис на Украине, чтобы усилить поддержку Верховной рады, установить ее связи с комитетами ЕП. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на документ.

Согласно документу, одобренное вечером в понедельник 20 ноября решение направлено на упрощение отношений с Верховной радой, в частности, на установление ее связей с "соответствующими комитетами" Европарламента и облегчение административной работы.

Как сообщает портал, в документе поясняется, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе ЕП Роберте Метсоле с просьбой о создании представительства Европарламента на Украине в марте во время ее визита во Львов. Присутствие офиса Европарламента в Киеве обеспечит комитетам ЕП "регулярное информирование о текущих вопросах и процессах" не только на Украине, но и в "странах Восточного партнерства", согласно документу, с которым ознакомился Euractiv.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев заявил, что ожидает от саммита Евросоюза в декабре положительного решения по началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий. На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что вступление Украины произойдет хотя бы к 2030 году, глава Еврокомиссии ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".