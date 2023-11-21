Глава Евросовета в Киеве заявил, что ЕС нужно одобрить переговоры по вступлению Украины

Шарль Мишель добавил, что Евросоюз также "должен получить положительное решение" в декабре, чтобы показать, что не поддается влиянию России и не опасается ее

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев заявил, что ожидает от саммита Евросоюза в декабре положительного решения по началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

"Мы будем делать все, чтобы убедить все 27 стран-членов, которые нам необходимы, в том, что нам нужно положительное решение в декабре", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Молдавии Майей Санду.

Мишель добавил, что Евросоюз также "должен получить положительное решение" в декабре, чтобы показать, что не поддается влиянию России и не опасается ее.

Глава Евросовета также отметил, что "прогресс и Украины, и Молдавии (по пути к членству в ЕС - прим. ТАСС) - чрезвычайный". "Членство в ЕС не дается просто так, - продолжил он. - Это долгий и сложный процесс. Но эта работа должна продолжаться. В сегодняшний символичный день я хотел бы поблагодарить вас и приветствовать за то, что вы двигаетесь в сторону ЕС".

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий. На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что вступление Украины произойдет хотя бы к 2030 году, глава Еврокомиссии ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".