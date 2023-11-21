21 ноября, 20:57

Болгария готова помочь Украине с решением проблем в области энергетики

Вице-премьер и министр иностранных дел республики Мария Габриэль подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи Киеву в связи с предстоящим зимним сезоном и ожидаемыми трудностями в электроснабжении

СОФИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Болгария намерена помочь Украине в решении энергетических проблем. Об этом сообщил МИД республики по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств государств Группы семи (G7) и их партнеров, в которой приняла участие вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль.

"Болгария в полной мере готова оказать содействие Украине в энергетическом секторе, а также в других областях, где ей необходима наша помощь. Эти обязательства - ясное выражение нашей поддержки Украины", - сказала Габриэль. Она также подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи Украине в связи с предстоящим зимним сезоном и ожидаемыми трудностями в электроснабжении, говорится в сообщении МИД.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 и их партнеров по вопросам поддержки энергетического сектора Украины прошла под сопредседательством США и Японии. Участники встречи "выразили готовность поддерживать и способствовать ускорению удовлетворения ключевых потребностей Украины в энергетическом секторе, включая защиту имеющейся инфраструктуры и помощь в гуманитарном разминировании для осуществления ремонта".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал участников встречи, что энергосистеме Украины нанесен непоправимый ущерб, и попросил партнеров о помощи.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года. 

Теги:
БолгарияУкраинаГабриэль, Мария
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