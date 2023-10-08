Министр энергетики Украины посоветовал жителям запасаться генераторами

Герман Галущенко добавил, что со своей стороны "будет делать все, чтобы эта техника не понадобилась"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Украины Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы.

"Покупайте генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность усилить автономное функционирование, сделайте это", - приводит слова Галущенко издание Klymenko Time.

Министр добавил, что со своей стороны "будет делать все, чтобы эта техника не понадобилась".

Ранее Галущенко сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, он жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование.

Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.