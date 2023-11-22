Южная Корея может частично приостановить действие соглашения с КНДР из-за спутника

По данным агентства Yonhap, правительство республики также намерено восстановить операции по разведке и наблюдению в отношении КНДР в районе демаркационной линии

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Республика Корея может приостановить действие ряда положений межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года из-за запуска спутника КНДР. Об этом, как сообщило агентство Yonhap, заявил Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи.

"Правительство предпримет шаги по приостановке действия пункта 3 статьи 1 военного соглашения 19 сентября и восстановит операции по разведке и наблюдению в отношении КНДР в районе демаркационной линии", - приводит агентство заявление СНБ.

Межкорейское соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года предусматривает создание буферных зон, где запрещены полеты авиации, учения и артиллерийский огонь. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик несколько раз публично говорил о намерении добиться приостановки действия соглашения. По его словам, оно ограничивает возможности южнокорейской разведки на границе по выявлению подготовки к внезапному нападению по примеру радикального движения ХАМАС. Соглашение было подписано при президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине, который стремился к диалогу с Пхеньяном.

21 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошел успешно, спутник выведен на орбиту. Ракета была запущена в 22:42 по местному времени (16:42 мск) с космодрома Сохэ.