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Палестино-израильский конфликт

Силы ПВО Израиля перехватили цель на границе с Ливаном

Армейская пресс-служба сообщила об ошибочном срабатывании систем оповещения о вторжении в воздушное пространство в районе населенного пункта Рош-ха-Никра

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильские силы ПВО перехватили враждебную цель в приграничном с Ливаном районе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После сигналов тревоги в связи с враждебным проникновением в воздушное пространство Израиля в районе населенного пункта Ханита система противовоздушной обороны "Железный купол" успешно перехватила объект. Инцидент исчерпан. Сирены, прозвучавшие в северной части Израиля, были вызваны этим перехватом", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в армии сообщили об ошибочном срабатывании систем оповещения о вторжении в воздушное пространство в районе населенного пункта Рош-ха-Никра, также на границе с Ливаном. По данным военных, это была ложная тревога.

"Отдельно от этого были зафиксированы несколько запусков с ливанской территории в сторону района Шушана на севере Израиля", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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