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Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильский беспилотник нанес удар по ретрансляционной станции на юге Ливана

По данным агентства Al Wataniya, в результате без мобильной связи остались жители нескольких десятков населенных пунктов

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил ракету по ретрансляционной станции ливанской телекоммуникационной компании Touch в районе Тейр-Харфа. Об этом сообщило агентство Al Wataniya.

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По его информации, в результате удара объект полностью выведен из строя, что лишило мобильной связи жителей нескольких десятков населенных пунктов на юге Ливана.

18 ноября в ходе артобстрела в районе Мхейбиб была повреждена ретрансляционная вышка другого провайдера - телекоммуникационной компании Alfa. В результате пять южных районов страны остались без мобильной связи.

Источник в министерстве телекоммуникаций сообщил агентству, что власти обратились с просьбой к командованию ливанской армии и Временным силам ООН в Ливане оказать содействие в скорейшем восстановлении поврежденных объектов. По его информации, ремонтные службы готовы прибыть на место, как только будут обеспечены безопасные условия для проведения работ. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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