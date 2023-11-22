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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о перехвате собственного беспилотника, имевшего неполадку

В армейской пресс-службе уточнили, что никаких опасений по поводу безопасности в связи с этим инцидентом нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО Израиля перехватили в небе над севером страны собственный беспилотник, имевший техническую неисправность. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, вслед за сигналами тревоги, прозвучавшими в Нижней Галилее, система ПВО "Железный купол" запустила ракету-перехватчик "по дистанционно управляемому летательному аппарату Армии обороны Израиля, у которого была выявлена неисправность".

"Запуск был контролируемым, никаких опасений по поводу безопасности в связи с этим инцидентом нет", - подчеркнули в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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